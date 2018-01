Palocci cumpre agenda normal O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, está cumprindo normalmente a agenda do dia. Pela manhã, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retornando ao ministério para um almoço com a equipe. O secretário do Tesouro, Joaquim Levy, confirmou o almoço e comentou: "Almocei com ele e ele está bem. Foi um almoço com assuntos do dia-a-dia, sem efervescência", disse após retornar de reunião no ministério de Minas e Energia. Ainda hoje Palocci participará de reuniões para discutir a estratégia do governo para votação da reforma da previdência. Mais tarde, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, deverá se reunir com líderes dos partidos da base aliada e com os ministros Palocci e da Previdência, Ricardo Berzoini.