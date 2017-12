Palocci defende autonomia institucional do Banco Central O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, voltou a defender hoje a autonomia institucional do Banco Central, embora tenha garantido que a independência já existe na prática. De acordo com ele, o governo Lula decidiu desde o início que iria fazer o País viver a experiência de autonomia do BC. Ele defendeu um modelo simples, "sem estrutura miraculosa", com o mandato para presidente e diretores do BC, assim como acontece nas agências regulatórias. Palocci destacou que inúmeros estudiosos afirmam que a autonomia é um instrumento de redução das taxas de juros. O ministro disse ser contrário a um modelo de metas semelhante ao utilizado pelo Federal Reserve, o BC dos EUA, que contempla metas de emprego, crescimento, produção e inflação. "São muitas variáveis. E o Banco Central não tem instrumentos para buscar diferentes metas", afirmou. Pela manhã, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, defendeu que o Banco Central passasse a buscar o cumprimento de outras metas, além da inflação. Os dois participaram, em painéis diferentes, do I Fórum de Economia da FGV, em São Paulo.