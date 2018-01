Palocci defende política monetária para controle da inflação O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, destacou hoje que as atas do Comitê de Política Econômica (Copom) têm tido uma "valor" excepcional na sua transparência. "Elas têm dito claramente qual é o caminho da política monetária", afirmou. Segundo ele, o mais importante é verificar que mais um vez a política monetária mostra que tem cumprido um papel importante de controle da inflação. Ele ressaltou que no início do ano passado houve um debate forte sobre a política monetária e que o tempo mostrou que as iniciativas do Copom se mostraram adequadas. Agora, disse ele, mais uma vez a política monetária do BC vem cumprindo o seu papel e vai dar "bons resultados".