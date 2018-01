Palocci defende solução de mercado para Varig O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, em sua primeira manifestação pública sobre o caso Varig, defendeu "uma solução de mercado" para os problemas financeiros da empresa. Ele respondeu a perguntas diretas sobre a Varig formuladas por jornalistas, mas em nenhum momento citou o nome da companhia. Lembrando que, apesar das dificuldades de algumas empresas, o setor aéreo está em franco crescimento, Palocci afirmou que é "mais positivo acreditarmos na concorrência" e que é "a concorrência que trará a melhor solução" (para a Varig). "Não acho que regular demais, o Estado controlar demais, e reduzir o tamanho do mercado ou aumentar os preços, seja a solução. Mais positivo é acreditarmos na concorrência. Temos alguns setores que têm medo da concorrência e isso é um problema no setor aéreo", afirmou. Palocci disse que o governo não quer promover uma guerra tarifária, mas sim promover a concorrência. O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, também reforçou essa percepção no governo, afirmando que as sugestões de Palocci soam como "música para os ouvidos". O ministro lembrou que a Varig precisa de uma injeção de capital e que o governo não tem dinheiro para socorrer a companhia. Afirmou também que a proposta apresentada recentemente por meio do Unibanco para solução financeira dos problemas da empresa foi "inadequada". "Nunca ouvi ninguém dentro do governo ficar como estátua em relação à Varig. Mas temos de achar uma solução, não do governo para a Varig, e sim com a Varig", defendeu Mares Guia. Lei de Falências Questionado sobre a "solução de mercado" defendida anteriormente para a Varig, o ministro Palocci sugeriu que esta alternativa passa pelo enquadramento da empresa na nova Lei de Falências. Novamente sem citar especificamente o nome da Varig, Palocci disse que houve uma discussão sobre se as companhias aéreas em dificuldades entrariam na nova Lei de Falências ou seguiriam lei específica do setor. O ministro afirmou que o Ministério da Defesa solicitou que a legislação utilizada fosse a de Falências, o que permitiria a continuidade operacional da companhia numa empresa separada, que, entre outros fatores, não carregaria seu passivo trabalhista. Indagado sobre a perda potencial de empregos desta medida, Palocci respondeu que o setor teria condições de absorver os empregados da companhia.