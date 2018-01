Palocci descarta gesto populista no campo orçamentário O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, negou hoje que teria sido derrotado na solução encontrada para a MP 232 e alertou que ela não deve ser interpretada como um relaxamento da política de se buscar o equilíbrio fiscal e orçamentário do País. "Eu não vou fazer nenhum gesto populista no campo orçamentário ou fiscal porque políticas populistas têm um custo enorme para o País", disse Palocci. "Se é verdade que o Brasil tem bons resultados de crescimento no momento isso é resultado do esforço fiscal que o governo fez." Palocci ressaltou que o ministério da Fazenda tem a obrigação de buscar o equilíbrio fiscal. "Eu sempre vou assumir minhas responsabilidades e quando houver diálogo político e concessões nesse campo e não tenho problema em compreender que o debate exige passos para trás, passos para frente", disse, "Não vejo como questão negativa para o governo ouvir os setores que reclamam determinados pontos e agir com sensibilidade." Segundo Palocci, o governo vai acompanhar o resultado das mudanças em torno da MP 232. "Quando fazemos uma determinada concessão, é preciso olhar o lado do equilíbrio do orçamento", disse. "Vamos acompanhar o resultado disso, com a mesma responsabilidade que temos trabalhado desde o primeiro dia de governo." Palocci observou que a missão de seu ministério de garantir o equilíbrio orçamentário não gera muita popularidade. "Não é divertido, é difícil, e sei que isso tem custo político, mas estamos dispostos a arcar com esses custos", disse.