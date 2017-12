Palocci deve ir à reunião anual do FMI O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, deve participar, em Washington, nos EUA, das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird), de 29 de setembro a 3 de outubro. A autorização para o ministro se afastar do País ainda não foi publicada no Diário Oficial mas a edição de hoje traz as autorizações de afastamento para assessores que irão assessorar Palocci nas reuniões dos dois organismos internacionais.