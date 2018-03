Palocci discute tabela do IR com João Paulo e sindicalistas O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, participará às 14 horas de reunião com o presidente da Câmara, João Paulo Cunha e sindicalistas, para discutir o reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. O encontro, que inicialmente seria no gabinete da Presidência da Câmara, será agora na residência de João Paulo, segundo informações da assessoria de imprensa do ministro. Participarão da reunião os presidentes da CUT, Luiz Marinho; da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva; da CGT, Antonio Carlos dos Reis; dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC, de São Paulo, e de Taubaté, e dos sindicatos dos bancários e dos professores. Pela manhã, o ministro participa de reuniões internas no ministério.