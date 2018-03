Palocci diz que acordo entre Mercosul e UE pode sair neste ano O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse que há uma nova disposição da União Européia (UE) em fechar um acordo comercial com o Mercosul. Segundo ele, a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barros, foi muito positiva. Ele disse estar muito otimista com a possibilidade de um acordo entre os dois blocos ser fechado até o final deste ano. Palocci disse que o chanceler alemão Gerhard Schroeder, em sua reunião hoje como presidente Lula, confirmou sua visita ao Brasil no segundo semestre deste ano, acompanhado de investidores e empresários. "Ele acha que é um momento importante para as empresas alemãs investirem no Brasil", disse Palocci, que destacou que os investidores alemães têm com uma visão muito positiva do Brasil. "Isso vai gerar mais investimentos", disse.