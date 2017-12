Palocci diz que aquecimento da economia já reflete no emprego O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou hoje em Genebra que o aquecimento da economia brasileira já começa a se refletir no mercado de trabalho. "Desde o final de 2003 pode-se notar a queda do desemprego", disse. Ele e o presidente Lula discursaram hoje para cerca de 200 empresários e diretores de bancos internacionais durante um seminário sobre a economia brasileira na sede das Nações Unidas. Segundo o ministro, a recuperaçao econômica já está em curso. "O setor de bens de capital apresenta elevada taxa de crescimento", disse.