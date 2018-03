Palocci diz que combate à inflação é severo e sem recessão O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, admitiu há pouco que a política que está sendo adotada para controlar a inflação é severa. Entretanto, ele destacou que ao menos ela não tem gerado recessão no País. "Isso é o melhor possível neste momento", afirmou. Segundo Palocci, o governo tem consciência que está diante de uma tentativa de resolução de uma equação difícil, que tem por um lado a tarefa de reduzir a dívida pública (relação dívida/PIB) e por outro, combater a inflação. "O que passou foi uma inflação muito alta e a que vem é mais razoável para os objetivos do País. Estamos no momento de virada e é preciso ter serenidade", afirmou. Na avaliação do ministro, os resultados das políticas para controle da inflação no curto prazo serão sentidos na geração de um crescimento sustentado no longo prazo. Para Palocci, é preciso lembrar que todas as vezes em que a inflação saiu do controle na história do País, os planos para trazê-la de volta foram muito dolorosos para a economia brasileira. "Temos que continuar nesse caminho e precisamos ter cuidado para não tomarmos medidas que permitirão que a inflação volte com mais força mais à frente", afirmou.