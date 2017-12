Palocci diz que Copom tem decisão técnica sobre juros O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, foi mais uma vez cauteloso hoje ao comentar a possibilidade de queda da taxa básica de juros, ante a redução da inflação. "No determinado prazo isso deve acontecer. A inflação caindo puxa a política monetária para juros mais baixos", disse. Segundo ele, a redução dos juros é uma "decisão técnica" do Comitê de Política Monetária (Copom). O ministro disse que vai "acompanhar" o Copom e oferecer todo o apoio. Palocci disse que não vê um quadro recessivo na economia brasileira. Ele citou como exemplo positivo o desempenho dos setores de agronegócios e exportador. Segundo o ministro, o agronegócio brasileiro é um dos que mais cresce no mundo. Ele minimizou o resultado divulgado pelo IBGE que mostrou queda de 4,2% na produção industrial do País em abril deste ano ante o mesmo mês do ano passado. Palocci argumentou que abril deste ano foi um mês com um menor número de dias úteis e que houve uma grande expansão em abril do ano passado que os analistas têm dificuldade de explicar. "É preciso olhar os dados como um todo no ano", disse. O ministro também citou o desempenmho da balança comercial, que acumula no ano um superávit de US$ 8,5 bilhões. Esse resultado obtido até agora, segundo ele, indica que o País terá um saldo comercial "muito significativo" em 2003. Admitiu, porém, a existência de dificuldades no mercado interno.