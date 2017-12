Palocci diz que haverá crescimento mesmo com ajuste fiscal O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, garantiu hoje que a retomada do crescimento econômico já está ocorrendo, apesar do aperto fiscal. Segundo ele, com a economia em desenvolvimento, "fazer o superávit primário de 4,25% no ano que vem será muito mais fácil do que neste ano e depois será mais fácil ainda". Em palestra no Rio de Janeiro, o ministro disse que o Brasil tem que fazer um esforço definitivo de ajuste das contas públicas. "Se fizermos meio ajuste, encontraremos uma tempestade no caminho e teremos que começar de novo", afirmou. Segundo Palocci, é preciso que o País fuja da opção de ajustar as contas públicas via aumento de impostos como ocorreu nos últimos anos. O ministro apresentou indicadores de retomada da atividade econômica e destacou que "com as características dos ajustes, a retomada se dá via crédito pelos bens duráveis, já que os não duráveis foram prejudicados pela perda de renda". Ele antecipou que em 2002 o governo vai "tomar medidas via decreto para desonerar os bens de capital, o que vai elevar a atividade industrial". O ministro da Fazenda disse que o Brasil voltou a indicadores macreconômicos similares aos do ano 2000. "As condições se repetem para que possamos afirmar que cresceremos a taxas expressivas", afirmou. O ministro acredita que as condições de hoje são melhores do que as de 2000, e citou alguns exemplos: os juros reais "são um pouquinho melhores"; a política fiscal é mais sólida; as contas externas estão mais sadias e "a política monetária está ajustada e com viés de baixa". Segundo ele, a política monetária do governo "não está pisando no freio e tudo indica que continuará com este viés de baixa".