Palocci diz que propõe alterações no IR até final de agosto O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou hoje que o governo vai propor, até o final de agosto, alterações na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O teor da mudança não está definido mas Palocci garantiu que haverá algum tipo de ajuste, seja na tabela de deduções ou na faixa de alíquotas cobradas atualmente. Pressionado por sindicalistas e deputados, Palocci admitiu a possibilidade de estudar algumas mudanças ainda para este ano mas advertiu: "É preciso entender que para mudar este ano, como nós temos um orçamento em andamento, só é possível com cortes de gastos". A equipe econômica está trabalhando no sentido de encontrar um mecanismo que garanta uma tabela mais justa para 2005. Mas os técnicos ainda não sabem se mudanças nas alíquotas do IR teriam mais efeitos positivos do que alterações nas deduções e faixa de isenção do tributo. Apesar de garantir que as mudanças ainda não foram fechadas, Palocci destacou que a ampliação do número de alíquotas não tem sido seguida em outros países. ?Pelo contrário, a tendência no mundo são tabelas com menor número de alíquotas?, disse.