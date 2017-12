Palocci é a voz da razão da economia global, diz Snow O secretário do Tesouro norte-americano, John Snow, fez rasgados elogios ao Brasil e principalmente ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci. "O ministro Palocci é a voz da razão da economia global", disse em discurso para investidores e analistas durante almoço promovido pela Câmara Brasil-EUA. Segundo Snow, há três anos a maioria das pessoas da comunidade internacional sempre se indagavam sobre o que aconteceria com a economia brasileira. "Graças ao presidente Lula e ao ministro Palocci coisas maravilhosas aconteceram nesse período. Seja por qualquer medida, o Brasil está indo muito bem e o desempenho da economia apagou quaisquer dúvidas que existiam há três anos", disse Snow. Ele citou, por exemplo, o crescimento econômico do País e classificou o número de criação de 100 mil empregos formais por mês divulgado pelo governo como um "terrific number" (resultado exuberante). Snow observou que até mesmo durante o período de turbulência política o fato de os spreads da dívida brasileira (prêmios pagos pelo governo aos investidores) terem caído mostra um sinal de confiança dos investidores no Brasil e também como fruto do processo de reformas. "Esses líderes do Brasil (Lula e Palocci) tiveram coragem não só de abraçar boa política econômica, mas também de se manter fiel à ela", declarou. Snow também disse que até a emissão soberana em reais e o fato de que a demanda foi superior à oferta representam um julgamento positivo que os mercados têm sobre o Brasil.