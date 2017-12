Palocci é cético quanto a "entendimento social" pró-crescimento O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, enterrou - antes mesmo de nascer - a proposta de criação de um "entendimento social" em prol do crescimento sustentado da economia, defendida pelo presidente da CUT, Luiz Marinho. "Não é adequado que políticas sejam estabelecidas dessa maneira", disse Palocci, durante entrevista no Ministério da Fazenda. Pela proposta de Marinho, ao longo de um período de três anos, o setor produtivo adotaria uma regra de controle de preços, os trabalhadores iriam reduzir as pressões por recomposição salarial, os bancos se comprometeriam a reduzir o chamado spread bancário ? diferença entre juros de captação e taxas cobradas nos empréstimos ? e o governo, por sua vez, trabalharia para reduzir a carga tributária. Para o ministro, a idéia de uma política de controle de preços já mostrou-se mal sucedida no País. Do lado dos trabalhadores, Palocci também não concorda com a idéia de que reajustes salariais não devam ser apresentados. Para o ministro, a economia brasileira segue atualmente um curso que já demonstrou, por diversos indicadores, que trará os resultados esperados, seja de aumento da produção, do emprego ou da renda do trabalhador. "O andamento da política econômica vem trazendo, a cada momento, resultados adequados", disse. "Não nos parece adequado colocar este curso em outra direção", salientou. Palocci chegou a brincar com a idéia sobre menores pressões por salários, por parte dos trabalhadores. Segundo ele, sua experiência o levava a "não sugerir" tal atitude proposta pelo presidente da CUT.