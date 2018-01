Palocci e Mantega adiam depoimento no Senado Os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e do Planejamento, Guido Mantega, cancelaram os depoimentos previstos para esta semana na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Palocci, que falaria nesta quinta-feira sobre o acordo com o FMI, remarcou para o próximo dia 30 seu comparecimento. Mantega, falaria nesta terça-feira sobre o bloqueio de recursos da Lei Orçamentária para 2004. Ainda não foi marcada uma nova data. Também para quinta-feira está prevista a presença do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A assessoria do BC ficou de confirmar, amanhã ou quarta-feira, o comparecimento dele. Palocci é o segundo ministro da área econômica que cancela seu comparecimento ao Congresso, esta semana. Já o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, confirmou o comparecimento à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, nesta terça-feira. Ele vai prestar esclarecimentos sobre o contrato que a Caixa mantém com a GTech na área de loterias.