Palocci e Marinho discutem hoje risco de crédito e juros A Assessoria do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, informou no final da manhã de hoje que ele terá uma audiência com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, às 16 horas, em Brasília. Marinho pretende discutir propostas para a redução do spread bancário - diferença entre os juros de captação pagos nos investimentos e as taxas nas operações de crédito. Além disso, segundo sua assessoria, Marinho deve propor um acordo entre os bancos e o setor privado para a implementação de medidas que viabilizem a diminuição do risco nas operações de crédito e, conseqüentemente, a redução do spread bancário. Uma delas seria o desconto em folha de pagamento de valores correspondentes a parcelas de empréstimos bancários. O sindicalista deverá buscar negociações com entidades empresariais, entre as quais a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).