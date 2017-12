Palocci e Meirelles deixam debate no Conselho de Desenvolvimento Os integrantes da Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social ficaram frustrados com a ausência do ministro da Fazenda, Antonio Palocci; do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles; e do ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Fortes de Almeida, no debate programado para a última reunião do Conselho no ano. As autoridades da área econômica se limitaram a expor seus pontos de vista sobre os temas programados e não ficaram para discutir. O ministro Palocci insistiu, durante sua exposição fechada à imprensa, na mensagem de que a economia vai crescer em 2004. Ele também mandou dois recados: o aperto fiscal continuará por alguns anos e o governo não promoverá nenhum aumento de carga tributária. O ministro sustentou em sua exposição que a introdução da Cofins não cumulativa não trará aumento na tributação, exceto por alguns setores, segundo relatou o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Robson Braga de Andrade. "O problema é que o governo não mostra como são feitos seus cálculos", disse o presidente da Fiemge. "Todas as estimativas feitas pelo setor privado apontam para um crescimento de 20% a 22% na arrecadação da Cofins", afirmou. Andrade também considerou preocupante a indicação de que o rigor fiscal será mantido. "Quer dizer que vamos continuar com o arrocho monetário. Como é que vamos crescer desta maneira?", questinou.