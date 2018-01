Palocci e Meirelles participam da reunião do G-20 na China O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, iniciam hoje a noite, num jantar oferecido pelas autoridades chinesas, a sua participação no 7º Encontro Anual dos ministros das Finanças e Governadores do G-20, grupo que reúne representantes de países ricos e emergentes. Após desembarcarem na manhã de hoje em Pequim, os dois seguiram diretamente para um hotel do centro de conferências Grand Epoch, em Xianghe, localizado a cerca de 100 quilômetros da capital, sede do evento. Segundo assessores, Palocci e Meirelles não deverão falar com a imprensa hoje, se concentrando nos preparativos de sua participação do encontro, cujas reuniões de trabalho serão iniciadas amanhã. A reunião do G-20 será encerrada no domingo.