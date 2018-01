Palocci e Meirelles têm agenda cheia em Dubai O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, está cumprindo uma pesada agenda de compromissos no encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. Pela manhã, o ministro se reuniu com o ministro da Economia da Turquia, Ali Babacan, e a diretora do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, Teresa Ter-Minassian. Durante a tarde, Palocci se encontrará com diretores dos dois organismos multilaterais e irá proferir um palestra num seminário promovido pelo Citicorp. Enquanto Palocci se concentra na agenda oficial dos encontros do FMI e Banco Mundial, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, está se dedicando a manter contatos com representantes de instituições financeiras privadas internacionais. Hoje, além de manter uma série de encontros bilaterais, Meirelles participará de um seminário promovido pelo banco de investimentos JP Morgan, que deverá contar com a presença de cerca de 50 investidores.