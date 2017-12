Palocci e Snow criam grupo de trabalho para crescimento O Ministério da Fazenda divulgou hoje um comunicado oficial anunciando a criação de um grupo de trabalho entre os Estados Unidos e o Brasil para o crescimento. Este grupo será organizado para examinar tópicos de política econômica essenciais para aumentar o crescimento da produtividade nos dois países. A decisão foi acertada entre o ministro Antônio Palocci e o secretário do Tesouro americano, John Snow. A primeira reunião do grupo de trabalho para o crescimento deverá ocorrer no terceiro trimeste de 2003. Palocci e Snow já concordaram com um conjunto de tópicos inicial: política fiscal e reforma tributária, redução dos entraves para a criação e expansão de pequenas e médias empresas, aumento do investimento e do crédito, promoção do comércio, desenvolvimento da infra-estrutura e fortalecimento da concorrência doméstica. De acordo com o comunicado da Fazenda, poderão ser convidados para participar deste diálogo representantes do setor privado e da sociedade em geral, para que compartilhem dos seus pontos com respeito aos principais entraves às reformas necessárias para estimular o crescimento. Do lado americano, o grupo será presidido pelo subsecretário para Assuntos Internacionais do Tesouro, John Taylor, e do lado brasileiro, os secretários do Tesouro, Joaquim Levy, e de Política Econômica, Marcos Lisboa.