"Palocci é um homem de grande profundidade", diz a Fiesp O presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, defendeu hoje o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e disse que tem absoluta confiança no trabalho dele. "É um homem de grande dimensão e de grande profundidade e nós temos que apostar nele", afirmou. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo disse que "discutir mecanismos outros de encaminhamento das decisões faz parte, mas sem esta idéia de trocar as pessoas". Para ele, "não tem o menor sentido tentar resolver as coisas por meio da demissão de pessoas". Piva afirmou que a defesa da demissão de Palocci "é cuidar do efeito e não da causa".