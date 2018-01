Palocci enfrenta críticas de deputados petistas O Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, explicou à noite, aos deputados federais do PT, os termos do acordo do País com o FMI, mas enfrentou resistências da bancada. A reunião de Palocci com os deputados ocorreu na casa do presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha (PT-SP), e o cardápio do jantar resumiu-se a ostras e vinho, segundo participantes. O deputado Chico Alencar (RJ), que participou do encontro, disse que o acordo com o FMI significa restrição ao crescimento econômico do País. ?É um monitoramento que nós, do PT, nunca aceitamos em outros governos?, afirmou. Nesta quinta, uma frente parlamentar formada por deputados do PT, PCdoB, PDT e PSB, entre outros, lançará, na Câmara, um manifesto com críticas contundentes à renovação do acordo com o Fundo.