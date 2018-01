Palocci espera relação de parceria com governo alemão Após o encontro com o ministro das Finanças da Alemanha, Hans Eichel, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou que a expectativa do governo brasileiro é a de que o governo alemão e a empresas alemães possam ver o Brasil como um importante parceiro econômico. Na avaliação do ministro, essa parceria é importante nesse momento, que ele chamou de "histórico" de retomada do crescimento econômico brasileiro. Segundo Palocci, no encontro com o Eichel foram discutidos, entre outros, temas relativos à qualidade do sistema financeiro internacional, papel dos organismos multilaterais e os programas das agências multilaterais. Também foram abordados, informou Palocci, assuntos da pauta bilateral entre Brasil e Alemanha, como o protocolo de Kioto. "Historicamente temos encontrado no governo alemão um parceira importante. Esse tema é fundamental para nós", disse Palocci sobre o protocolo que trata das emissões de gases poluentes. Ministro alemão fala sobre BC autônomo O ministro das Finanças da Alemanha manifestou confiança no futuro da economia brasileira. Segundo ele, existem hoje as pré-condições necessárias para o crescimento econômico sustentável do Brasil. Ele elogiou a política adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A tentativa de combinar uma política financeira sensata e sustentável com a implementação de reformas sociais é exemplar que merece o apoio de todos dentro e fora do Brasil", afirmou Eichel. Sem querer fazer comentários diretamente sobre o Brasil, o ministro alemão defendeu a necessidade de autonomia dos bancos centrais. "A partir da nossa experiência, banco central autônomo é bom para permitir uma implementação de uma política financeira sustentável e para permitir uma política de controle de preços razoável", ponderou.