Palocci explicará ao PT como está a negociação com o FMI O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, vai se reunir hoje com a bancada do PT na Câmara para tratar da negociação do governo com o FMI. A reunião será às 19 horas, no Ministério da Fazenda. Palocci vai explicar aos petistas, que sempre criticaram acordos com o FMI quando estavam na oposição, os termos da negociação.