Palocci faz apelo aos empresários: ?Produzam? Depois de um ano de arrumação da casa, a economia nacional ganhou uma blindagem mais forte do que teve no passado e o governo poderá começar a imprimir a marca que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer ter: crescimento com distribuição de renda. É o que diz o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, em entrevista ao Estado: "O Brasil já cresceu a taxas baixas e já cresceu a taxas altas, mas nunca distribuiu renda. Por ser uma liderança que conversa com todos os segmentos, o presidente Lula pode liderar o grande pacto que o Brasil precisa." Vitorioso em estabilizar a macroeconomia, Palocci diz que temas como câmbio, juros e o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) devem sair da pauta. Ele quer que os empresários tenham a chance de pensar em seus negócios, em vez de se preocupar com a macroeconomia, que considera encaminhada. São, para ele, "não-assuntos". Especificamente para os empresários, seu recado é o seguinte: ?Olhe para a sua empresa, pense no que fazer para ela dar certo, produzir e crescer?. "O que temos a dizer aos empresários e aos críticos do câmbio é que a vida mostrou que eles estavam redondamente enganados. Não há câmbio errado que produza uma balança comercial de U$ 24 bilhões", afirmou, avisando que pressões não o assustam. Como bom médico, diz que pressão, para ele, é outra coisa. "Minha pressão arterial até caiu um ponto", brinca. O ministro também deixou claro que não será menos rigoroso na política fiscal por causa das eleições municipais. "Vamos parar com essa história de que acabou o ajuste fiscal. Acabou nada!" Palocci já está elaborando sua agenda para 2004. Vêm aí medidas para baixar o custo do crédito, completar o marco regulatório e impulsionar os investimentos em infra-estrutura. Ele também pretende fortalecer o setor de construção civil. A íntegra da entrevista está no Estado de hoje.