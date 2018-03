Palocci faz apelo por projetos que fortalecem economia O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, fez hoje um apelo aos parlamentares para que separem a disputa partidária das tarefas institucionais para votar matérias que garantam "musculatura" à economia brasileira e que permitam a consolidação de um crescimento sustentado. Ao encerrar sua participação na audiência pública da comissão especial que estuda o projeto das agências reguladoras, o ministro defendeu a aprovação rápida, mas sem atropelos, deste projeto e de outros que fortalecerão a economia. Segundo ele, o que está em discussão não é o crescimento deste ano, que já foi iniciado. "A questão colocada é quanto vamos dar de musculatura institucional e econômica ao País para que possamos nos dar o objetivo de crescer a taxas elevadas no longo prazo". Palocci disse que o governo cumprirá sua parte, "trabalhando com forte responsabilidade fiscal". Na opinião do ministro, se o governo, o Congresso e a sociedade como um todo estiverem comprometidos com o ajustamento de longo prazo, não há por que não crescer. "Devemos ter capacidade de separar aquilo que são divergências partidárias, que são legítimas, que fazem bem para o País, daquilo que são construções que devem ser de todos os setores do Congresso e da sociedade". Segundo Palocci, "construir instrumentos institucionais não é tarefa de uns contra outros, é atribuição do País e das suas autoridades, dos seus agentes econômicos, dos representantes da população".