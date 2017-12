Palocci, Furlan e Dirceu pedem investimentos a empresários Os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, da Casa Civil, José Dirceu, e do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, se reuniram nesta quinta-feira com um grupo de 10 empresários de diferentes setores, na primeira de uma série de reuniões que serão organizadas para discutir como aumentar os investimentos. Os ministros mostraram aos executivos que nesses nove meses da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram definidos e executados os parâmetros básicos da política econômica - controle de inflação, queda dos juros e câmbio flutuante. Segundo eles, o marco regulatório já está equacionado com a divulgação do papel das agências reguladoras. Estiveram na reunião Josmar Verillo (presidente da Alcoa Alumínio), Emilio Odebrecht (presidente do Conselho de Administração da Odebrecht), Ivan Fábio Zurita (presidente da Nestle do Brasil), Sérgio Barroso (presidente da Cargil Agrícola), Mário Alves Barbosa Neto (presidente da Bunge Fertilizantes), Armando Monteiro Neto (presidente da Confederação Nacional das Indústrias), Fernando Machado Terni (presidente da Nokia), Luiz Carlos Cornetta (presidente da Motorola), Carlos Augusto Lira Aguiar (presidente da Aracruz Celulose) e David Feffer (diretor-presidente da Suzano).