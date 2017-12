Palocci garante que inflação não volta O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, garantiu hoje que ainda não leu a ata do Copom, divulgada nesta manhã, mas reafirmou que a recente alta dos preços é resultado principalmente de fatores sazonais. "O cenário de alta dos preços não preocupa", disse Palocci em Genebra. Ele afirmou que mantém a mesma opinião que apresentou hoje durante a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a alta dos preços tem uma característica sazonal, como escola, preços das commodities agrícolas e aumento da demanda externa por produtos brasileiros. O ministro disse que não vê problema em relação a divergência sobre a sua análise e o teor da ata do Copom, que demonstrou preocupação com a persistência da inflação. "Não sou eu que faço a ata, é óbvio que pode destoar alguma coisa. E eu não li a ata", disse O ministro também garantiu que não há risco do retorno de índices inflacionários mais elevados. "O governo tem tido uma posição muito consistente em relação ao combate a inflação há um ano, desde a sua posse, e essa posição não vai mudar", disse. "Por isso, eu confio que a inflação não volta." Palocci não quis comentar a declaração do presidente Lula de que a autonomia do Banco Central é "uma questão acadêmica". O ministro retorna ao Brasil hoje à noite.