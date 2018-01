Palocci indica novo secretário de assuntos internacionais O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, indicou o economista Luiz Awazu Pereira da Silva para a vaga de secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda. Em nota à imprensa, o Ministério informa que Palocci está encaminhando a indicação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pereira da Silva ocupará a vaga deixada por Otaviano Canuto, que deixou o cargo para ser o representante do Brasil no Banco Mundial. Nascido em 1956, em São Paulo, o futuro secretário é doutor em economia e mestre em filosofia pela Universidade Sorbonne, de Paris. Ele se graduou em economia, finanças e administração pública pela École des Hautes Études Commerciales (EHEC), também na França. Desde 2000, ele vinha ocupando o cargo de assessor do economista-chefe e consultor do vice-presidente de Desenvolvimento do Banco Mundial. Atualmente, Pereira da Silva realiza pesquisa sobre o impacto de políticas macroeconômicas sobre a pobreza e a desigualdade social.