Palocci irá ao Senado explicar acordo com o FMI O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, participará de audiência pública na próxima terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). Segundo o presidente da CAE, senador Ramez Tebet (PMDB-MS), o convite foi feito ontem à noite, depois de encontro no Palácio do Planalto para discutir o projeto da Lei de Falências. Mas a proposta de participação do ministro é do senador Eduardo Suplicy. O requerimento inclui o convite ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O objetivo é discutir a política econômica e as negociações com o FMI. Segundo Tebet, Palocci admite a possibilidade de comparecer à CAE, mesmo numa audiência separada de Meirelles. "Eu prefiro que sejam audiências diferentes para que possamos aproveitar melhor a presença do ministro e do presidente do BC", disse Tebet.