Palocci janta com empresários em São Paulo O empresário Ivo Rosset está reunindo nesta noite de quinta-feira cerca de 30 empresários em sua casa, na região dos Jardins, bairro nobre da capital paulista, para um jantar com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Pouco antes do encontro, anfitrião negou a possibilidade de os empresários aproveitarem o encontro para entregar para o ministro alguma reivindicação setorial. ?O jantar foi marcado há cerca de um mês para trocarmos idéias sobre os sete meses de governo. É um balanço informal do que foi feito até agora e as perspectivas para o futuro?, disse. Para Rosset o governo conseguiu muito com a redução da inflação e agora com a reforma da Previdência. ?As bases para um desenvolvimento sólido estão criadas e o foco agora é crescer?, disse Rosset.