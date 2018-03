Palocci leva a Lula indicação para Casa da Moeda O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, encaminhou hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o nome de Manoel Severino dos Santos para a presidência da Casa da Moeda do Brasil. De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da Fazenda, Santos trabalhou como secretário-executivo do governo do Rio de Janeiro, na administração de Benedita da Silva, atual ministra de Assistência e Promoção Social. Santos é formado em Administração de Empresas pela universidade Celso Lisboa e cursa pós-graduação em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas.