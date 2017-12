Palocci: medidas para desoneração sairão em poucas semanas O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse nesta segunda-feira que nas próximas semanas o governo deverá anunciar novas medidas para aprofundar a desoneração de bens de capital no Brasil. Palocci, que participou de reunião com lideranças do setor de agronegócios, não citou quais serão essas medidas e afirmou que elas serão anunciadas logo depois da avaliação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro utilizou a redução da alíquota do IPI para máquinas de 5% para 2%, anunciada no ano passado, e também do setor de bens de consumo popular como exemplos para as medidas que o governo já adotou nessa área. Numa rápida entrevista, Palocci afirmou que não falaria sobre as taxas de juros e que vê "com bons olhos o diálogo e o debate" com o MST, que fará amanhã uma grande manifestação em Brasília. O ministro citou ainda que na reunião de hoje ouviu representantes de vários setores do agronegócio, "alguns que estão bem e outros que não estão tão bem", e salientou a importância do setor para o País. A reunião ocorreu na Associação Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto. Apesar de a cidade sediar o Agrishow e o ministro ter feito sua vida política na cidade, ele não visitou a feira.