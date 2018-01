Palocci não fala sobre reunião com o FMI O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, se recusou a comentar a reunião que teve hoje com a diretora do departamento fiscal do FMI, Teresa Ter-Minassian. O encontro com Ter-Minassian não constava na agenda do ministro. Nem o Ministério da Fazenda nem o escritório do FMI em Brasília deram informações sobre as conversas. Abordado pelos jornalistas ao deixar o ministério, Palocci não quis fazer comentários. No entanto, na semana passada, o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse que a exclusão dos investimentos em infra-estrutura com retorno econômico do cálculo do superávit é um desfecho possível das negociações. A assessoria do Ministério da Fazenda informou que o ministro terá, quinta-feira, uma reunião formal com a diretora do FMI. Segundo a assessoria, hoje Ter-Minassian só esteve no gabinete do ministro para cumprimentá-lo.