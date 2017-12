Palocci não fala sobre rumor de saída de Lessa do BNDES O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, se recusou, há pouco, a fazer qualquer tipo de comentário sobre os rumores de saída do presidente do BNDES, Carlos Lessa, e sobre as críticas que este fez à equipe econômica. Palocci, ao se recusar a falar sobre esses assuntos, alegou "razões de convivência leal ao presidente da República." O ministro disse que preferia não fazer comentários também por "companheirismo ético" aos seus "colegas" de Ministério.