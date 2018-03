Palocci nega que acordo com FMI não será renovado O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, contestou, por intermédio da assessoria de imprensa do ministério, a informação veiculada no jornal Gazeta Mercantil de que o ministro anunciaria hoje à missão do FMI que esta seria a última visita do Fundo ao País dentro do atual acordo com o Brasil, que o governo não pretenderia renovar. Segundo o ministro Palocci, o jornal está "mal informado" por três razões: 1ª) Esta não é a última revisão do acordo com o FMI - ocorrerão pelo menos mais duas; 2ª) qualquer discussão, no momento, sobre o assunto, é inapropriada; 3ª) a relação do atual governo com o FMI está sendo bastante construtiva e pode ser qualificada como excelente.