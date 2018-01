Palocci participa de audiência em comissão do Senado O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, participa hoje de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele chegou com atraso ao Congresso Nacional, acompanhado do líder do governo no Senado, Alozio Mercadante (PT-SP), do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) e do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa. Todos se reuniram na liderança do governo e depois seguiram para o plenário da CAE. A audiência estava prevista para começar às 10 horas.