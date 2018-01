Palocci participará de encontros oficiais e paralelos em Dubai O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, desembarca na próxima sexta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde participará da reunião anual conjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird). Além de participar dos encontros oficiais do evento - nos quais uma possível renovação do programa do Brasil com o FMI será um dos principais temas -, o ministro terá uma série de encontros paralelos com autoridades de outros países até a terça-feira da próxima semana, quando retorna ao Brasil. No sábado de manhã, Palocci se reunirá com o ministro da Economia da Turquia e no domingo com o ministro da Economia da Espanha, Rodrigo de Rato y Figaredo. Na terça-feira, o ministro brasileiro se encontrará com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow. Palocci também manterá contatos com o ministro das Finanças da Coréia do Sul, Jin Pyo Kim. Além disso, Palocci vai participar de seminários paralelos ao encontro do FMI e do Banco Mundial promovidos por grandes bancos internacionais. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, também deve desembarcar em Dubai na próxima sexta-feira. O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, atualmente no Unibanco, também participará dos eventos em Dubai.