Palocci pede investimento ao anunciar programa que ameniza carga tributária O governo anunciou na noite desta quinta-feira o programa Invista Já, que custará R$ 1,7 bilhão ao ano para os cofres federais. Com ele, as empresas terão devolução antecipada do Imposto de Renda (IR), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) que vem embutido no preço das máquinas e equipamentos adquiridos. ?A contrapartida que pedimos é que as empresas invistam fortemente?, disse o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Com ele, chega a 14 o número de medidas de cortes tributários anunciados este ano, segundo informou o ministro. ?Com o anúncio da elevação do superávit primário e essas medidas, concluímos o conjunto de desoneração e equilíbrio da carga tributária para este ano?, comentou. Ele admitiu que a arrecadação cresceu acima do previsto este ano, empurrada pelo crescimento econômico e pela cobrança da Cofins sobre produtos importados. No entanto, lembrou, é compromisso do governo manter a carga tributária estável. ?Todo alargamento de base tributária que conseguirmos, vamos reverter para as empresas na forma de corte tributário?, afirmou. Proposta de empresários O Invista Já nasceu de uma proposta apresentada pelos empresários integrantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), há três semanas. O PIS/Cofins incidente sobre máquinas e equipamentos já era devolvido às empresas adquirentes desses bens, na forma de créditos tributários compensáveis em 48 meses. Pelo Invista Já, esse prazo cai à metade: 24 meses. A Receita calcula que deixará de arrecadar cerca de R$ 1,2 bilhão por ano com essa medida. A outra medida integrante do programa prevê que o valor de máquinas e equipamentos poderá ser abatida da base de cálculo do IR na metade do prazo permitido hoje. Na maior parte dos casos, o prazo cairá de dez para cinco anos. Há, porém, empresas que já têm direito a depreciação em cinco anos (as que operam em três turnos, por exemplo). Para elas, a depreciação cai para 2 anos e meio. O benefício será válido até dezembro de 2005 e a perda é calculada em R$ 500 milhões anuais. Estados e municípios Palocci ressaltou que a depreciação acelerada não prejudicará os Estados e municípios, apesar de envolver renúncia do IR. Pela Constituição, 47% do IR tem de ser repartido com as unidades da Federação. O ministro explicou que a depreciação será calculada no IR, mas compensada na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que é exclusivamente da União. Na avaliação de Palocci, o nível de investimentos no Brasil, atualmente, é adequado, embora não seja ?nada exuberante?. Ele lembrou que o crescimento econômico de 2004 já está garantido. ?O que queremos, agora, é garantir que esse crescimento seja perpetuado para os anos seguintes, e que o crescimento potencial do PIB passe de 4% ou 4,5% para 5%, 5,5%?, afirmou. ?Esse deve ser um trabalho permanente, para termos mais emprego e mais salário.? Retomada vigorosa Segundo Palocci, o Ministério da Fazenda elaborou um estudo comparando os processos de retomada econômica após as quatro mais recentes crises econômicas do País. Concluiu que o atual processo é mais vigoroso do que os anteriores. No mesmo estudo, foi feita uma comparação do nível de investimento. Também nesse caso, foi constatado que o atual período é melhor do que os anteriores. O ministro acredita que isso ocorreu porque a estabilidade macroeconômica permitiu aos empresários planejar sua expansão de forma mais estruturada. Esse comportamento pode ser visto também nas exportações. ?Não vemos mais empresas exportando por oportunismo?. As vendas ao mercado externo foram definitivamente incorporadas à estratégia das empresas. Por essa razão, acredita o ministro, as exportações continuam crescendo apesar da retomada da atividade econômica. ?Foi uma surpresa para todos, inclusive para mim?, comentou.