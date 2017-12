Palocci pedirá na TV investimentos aos empresários O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, gravou nesta quarta-feira um pronunciamento que será divulgado em rede nacional de rádio e televisão na próxima sexta feira estimulando os empresários a retomarem os investimentos. O ministro apresentará um balanço das ações do governo na área econômica, em especial o controle da inflação. Ele deverá dizer que estão criadas as condições para a retomada do crescimento econômico e de novos investimentos estrangeiros e nacionais. Palocci deverá afirmar que o governo manterá a política de redução das taxas de juros e que ?é hora de investir?.