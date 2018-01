Palocci pode anunciar decisão sobre FMI no IIF, em Madri O prazo estabelecido pelo governo brasileiro para anunciar se renovará ou não seu acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) se esgota no final deste mês e há uma crescente expectativa entre os investidores de que a decisão seja divulgada na próxima semana em Madri, num evento que reunirá o ministro da Fazenda, Antônio Palocci e o diretor gerente do Fundo, Rodrigo Rato. Ambos vão participar nos dias 31 de março e primeiro de abril, quinta-feira e sexta-feira, do encontro de primavera do Institute of International Finance (IIF), entidade que congrega os principais bancos do mundo. Palocci deverá proferir um palestra durante um almoço na sexta-feira. O encontro do IIF vai reunir centenas de autoridades da área financeira, presidentes de bancos, fundos de investimentos e agências de classificação de risco. Entre elas, o presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso; o presidente do Banco da Espanha, Jaime Caruana; e o presidente do Citibank. William Rhodes.