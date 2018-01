Palocci prevê continuidade da queda do risco Brasil O início de um programa de recompra de títulos da dívida externa brasileira será fundamental para gerar um efeito positivo para a queda do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País. A avaliação é do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que está em Moscou para participar amanhã da reunião do G-8, grupo das oito maiores economias. "Isso será muito importante para a economia brasileira", afirmou. De fato, o risco Brasil teve forte queda nesta Sexta-feira. Às 18h40, a taxa estava em 224 pontos base. Ontem, fechou em 256 pontos. Isso significa que os investidores estão pedindo um prêmio menor para negociar títulos da dívida brasileira, o que demonstra a melhora da confiança do investidor. Ontem, o Tesouro Nacional e o Banco Central anunciaram que foram adquiridos US$ 2,3 bilhões de títulos. Um dos efeitos será a redução do tamanho da dívida externa, além do alongamento no prazo de pagamento dos papéis. "O alongamento da nossa dívida tem tido evoluções muito boas", explicou Palocci. Para o ministro, o Brasil se beneficia de um conjunto de fatores que poucas vezes se viu no passado, como a situação de suas contas externas, controle de inflação e evolução fiscal. "Isso não existiu nos últimos trinta anos. Acabou aquela situação de idas e vindas da economia. Essa é a melhor notícia que o Brasil tem, porque era a pior coisa que havia para os investidores, pequenos ou grandes. Era muito difícil planejar investimento de longo prazo e hoje o Brasil superou essa etapa. Se houver problema na economia mundial, o País não vai sofrer como ocorreu no passado", disse o ministro. Grau de investimento Palocci indicou que a evolução do Brasil para a obtenção de um grau de investimentos pelas agências de avaliação de risco será agora uma "evolução natural". Este grau de investimento coloca o Brasil como foco de recursos estrangeiros que buscam rentabilidade sem risco. Ele ainda negou que a demora na obtenção esteja relacionada com a crise política no governo. Mas, no Banco Central, assessores próximos ao presidente Henrique Meirelles não escondem que a não-obtenção está relacionada com as acusações de corrupção e o embate político no País. Para o ministro da Fazenda, essa situação somente será atingida se o próximo governo manter a atual política econômica, seja um governo do PT ou da oposição. "O Brasil está ganhando o jogo econômico", disse Palocci, que garante que permanece como ministro até o final do governo, mas não indica que irá se manter no cargo em caso de uma vitória de Lula. "Se eu vou ser ministro ou não, essa não é a questão importante. O que é relevante é se a política será mantida ou não", completou.