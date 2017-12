Palocci prevê saldo comercial de US$ 30 bi em 2004 O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou neste sábado que o saldo da balança comercial brasileira em 2004 será de US$ 30 bilhões, graças às exportações, que irão movimentar US$ 90 bilhões. Se confirmadas as previsões do ministro, o crescimento do saldo comercial em relação aos US$ 24 bilhões de 2003 será de 25% e o faturamento das exportações será 50% maior ante os US$ 60 bilhões do ano passado. "A balança comercial é hoje o principal fator de sustentação da economia brasileira e impede, entre outras coisas, que choques externos nos atinjam", disse o ministro. Palocci esteve em São Carlos, no interior de São Paulo, para participar de um almoço de apoio à reeleição do prefeito Newton Lima (PT). FMI O ministro viajará nesta semana para Washington, onde participa do encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ele admitiu que irá encontrar resistências dos membros do FMI à proposta de agir preventivamente a crises, mas afirmou considerar saudável essa discussão. "É necessário buscarmos que o FMI olhe de forma diferente para as hipóteses de crises e não as remedeie", defendeu Palocci.