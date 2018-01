Palocci projeta PIB nominal de 2004 em R$ 1,770 bi O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse hoje que, pela projeção do governo, o Produto Interno Bruto (PIB) nominal em 2004 foi de R$ 1,770 bilhão. Segundo ele, com base nessa estimativa, a carga tributária das receitas administradas pelo governo federal foi de 16,20% do PIB no ano passado. O resultado é menor do que a carga tributária de 2002, que foi de 16,34% do PIB. Mas é maior que a carga tributária de 2003, de 15,61% do PIB. O ministro explicou que essas projeções só poderão ser confirmadas em novembro, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o PIB nominal de 2004. Palocci disse ainda que a expectativa do governo é que a carga tributária deste ano seja menor que em 2004, ficando em 16,04% do PIB. O ministro afirmou que essa redução este ano se deve ao anúncio de 21 medidas de redução de impostos anunciadas no final do ano passado.