Palocci promete crescer com distribuição de renda em 2004 O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse hoje que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de enfrentar o problema da distribuição de renda em 2004 é essencial porque não se consegue crescimento sustentado sem distribuir a renda. "O Brasil deve enfrentar o problema da distribuição de renda como essencial. Além da questão ética, é um problema econômico. É preciso crescer e distribuir renda", afirmou durante um seminário em São Paulo. Como um discurso otimista, ele afirmou que o Pais está entrando em uma chance histórica de crescimento de longo prazo, admitiu que existem obstáculos nesta trajetória, mas ponderou que não são intransponíveis. "Acima dos riscos, há uma conjunção de fatores que dizem que o Brasil vive uma chance histórica", afirmou O ministro disse que o governo Lula optou, ao tomar posse, por fazer um ajuste severo na política fiscal simultâneo à contração da política monetária. Passado um ano desta decisão, Palocci disse que o desafio de segurar a inflação foi vencido, dadas as condições para o início da recuperação da atividade econômica ao final deste ano. Ele reafirmou que o compromisso do governo Lula é com uma política fiscal forte durante todos o mandato. "O Brasil precisa de um ajuste fiscal de longo prazo", afirmou Palocci, lembrando da decisão do PT de elevar a meta do superávit primário para 4,25% este ano e estendê-las para os próximos anos.