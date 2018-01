Palocci promete estudar mudança da Cofins para construção O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo Safady Simão, informou hoje que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, sinalizou com a possibilidade de a Receita Federal dar um tratamento especial da nova Cofins para o setor. "Houve uma promessa de um estudo profundo de alguma medida que possa tratar de forma especial o setor de construção, ou pelo menos alguns dos seus segmentos", afirmou Safady, após uma reunião com o ministro. O dirigente da CBIC disse que Palocci ficou "sensibilizado" com o impacto que a nova Cofins vai trazer para o setor e prometeu estudar o problema com "sensibilidade". "Depois das nossas explicações, o ministro disse que vai estudar com bastante carinho para dar rapidamente um posicionamento", afirmou o presidente da CBIC, que espera avanços rápidos nas negociações já na próxima semana. Ele entregou ao ministro um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra um impacto significativo na carga tributária de vários segmentos do setor com a Cofins não cumulativa, que passou a vigorar este mês, com uma alíquota de 7,6%. "A nova Cofins não só traz um custo maior das obras, mas ela também traz uma série de complicadores operacionais, principalmente para área de condomínio e incorporações", ressaltou. Palocci, disse Safady, não adiantou quais os possíveis ajustes na Cofins, mas destacou que a desoneração da folha de pagamento das empresas que será feita este ano deve contribuir para "desafogar" um pouco o impacto da nova Cofins.