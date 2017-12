Palocci promete mudança para a tabela de IR em 2005 O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, informou hoje que o governo vai fazer todo esforço para permitir "algum nível" de correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, para vigorar em 2005. Depois de participar da abertura do II Encontro de Planejamento e Gestão da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em um hotel em Brasília, Palocci informou que o Ministério da Fazenda ainda está estudando a proposta que será apresentada. Ele confirmou que ainda esta semana vai se reunir com dirigentes das centrais sindicais para discutir as mudanças na tabela. Ele negou que a discussão da correção da tabela do Imposto de Renda esteja vinculada ao reajuste do salário mínimo para 2005. "São dois assuntos diferentes", afirmou Palocci em rápida entrevista, enquanto deixava o encontro da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ele disse que a definição sobre a tabela não deverá sair do encontro com os sindicalistas, mas se mostrou confiante numa solução até o final do ano. "Lógico que dá, por que não? Temos muito tempo" afirmou o ministro. Para vigorar em 2005 as mudanças no Imposto têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional até o fim do ano. Os sindicalistas reivindicam pelo menos uma correção em torno de 17%, que é acumulado da inflação no governo Lula.