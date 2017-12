Palocci promete que estudará tabela de IR e marca nova reunião O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, prometeu a um grupo de sindicalistas que estudará as alternativas para corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) ao longo dos próximos dez dias. Uma nova reunião para discutir o tema foi marcada para o dia 11 de maio, às 11 horas, segundo informou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, José Lopez Feijóo. Os sindicalistas prometem um ato pela correção da tabela, a ser realizado em São Paulo na próxima terça-feira. Segundo Feijóo, eles querem uma correção de 55,3%, sendo 39,5% correspondente à inflação do governo Fernando Henrique e 11,32% no governo Lula. O cálculo desconta a correção de 17,5% ocorrida em 2001.