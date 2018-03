Palocci reafirma crescimento em reunião ministerial O ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, contou que o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou, ao fazer um balanço da situação do País, que o Brasil não está mais vulnerável como estava em 2002. "É céu de brigadeiro e daqui para frente é crescimento sustentável, crescimento, crescimento", disse Eunício, reproduzindo as palavras de Palocci. "O presidente Lula e o ministro Celso Amorim (das Relações Exteriores) deram uma aula de política externa. E o ministro Palocci falou da posição do Brasil em relação às exportações e afirmou que teremos um crescimento sustentável tranqüilo", disse Eunício. Palocci ressaltou o crescimento anualizado do PIB, que está em mais de 6%. Também assegurou, segundo Eunício, que não espera nenhuma turbulência no mercado. "E que nós estamos passando um pouco ao largo dessa crise (mundial)", contou. "Sabemos que os juros do mercado americano vão subir e que o preço do petróleo está aumentando mas nada disso vai afetar o nosso crescimento", disse Eunício, ainda reproduzindo as palavras do ministro da Fazenda. Eunício disse que o governo tem certeza que este ano a economia terá um crescimento efetivo e sustentável. "O crescimento não só começou mas vem desde o semestre passado. Todos nós saímos de lá com a certeza de que o Brasil entrou na rota de crescimento sustentável sem nenhum risco de não ter esse crescimento em torno de 4%", concluiu. No entanto, garantiu o ministro, Palocci não fez nenhuma estimativa de crescimento do PIB para este ano.